Aanwinst voor Soudal-QuickStep: "Een type Yves Lampaert en hij won al van Alec Segaert"

Soudal-QuickStep heeft dit jaar maar liefst zeven neoprofs in de ploeg. Daar zit met Warre Vangheluwe een bijzondere renner bij.

Soudal-QuickStep haalde Mikel Landa binnen om Remco Evenepoel bij te staan in de Ronde van Frankrijk. Daardoor komen er minder andere grote namen bij, maar wel een aantal neoprofs.

Eén van hen is onze 22-jarige landgenoot Warre Vangheluwe die de overstap maakt van het eigen Devo Team van Patrick Lefevere. Hij won met de Youngster Coast Challenge en Gullegem Koerse twee mooie koersen in 2023.

Bij Soudal-QuickStep is opleidingsmanager Bart Roosens in Het Nieuwsblad enorm positief over hem. “Een karaktermannetje, karakterieel een type Yves Lampaert: een West-Vlaming die sfeer brengt in de ploeg en die je op training eerder moet intomen dan vooruitjagen”, klinkt het.

Al heeft hij ook zijn beperkingen, hij toonde ook al wat hij kan. “In koers is hij oersterk, zolang het niet bergop gaat”, lacht Roosens. “In de Coast Challenge reed hij zestig kilometer vooruit met Alec Segaert, die hem er niet afkreeg. Warre won uiteindelijk in de sprint.”