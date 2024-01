Na Sanne Cant stopt nog een Belgisch veldrijdster na dit seizoen

Sanne Cant werd voor de vijftiende keer Belgisch kampioen veldrijden. Volgend jaar zal ze niet meer van de partij zijn.

Sanne Cant is niet de enige die na dit seizoen stopt met veldrijden. De Ceuster Bonache Cycling Team laat weten dat ook Suzanne Verhoeven er een punt achter zet.

Voor de 27-jarige veldrijdster wordt de Sluitingsprijs in Oostmalle op 25 februari de laatste cross waaraan ze zal deelnemen, zo is te horen.

“Ondanks de blessures en coronabesmettingen die mijn laatste twee seizoenen hebben overschaduwd, ben ik vooral dankbaar voor de mooie kansen die ik de afgelopen tien jaar heb gekregen”, zegt Verhoeven.

“Met een Belgische titel bij de beloften (in 2018) en twee bij de clubrensters (voormalige elite zonder contract), mijn tweede plek in Ardooie (in de Kermiscross eind 2021) en een paar mooie podiumplekken en internationale overwinningen heb ik er alles uitgehaald.”