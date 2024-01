Nieuwe held van Soudal Quick-Step komt met ferme bedanking voor cruciale factor

De overwinning van de 19-jarige Fransman in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, één van de wedstrijden van de Mallorca Challenge, spreekt boekdelen. Dat resultaat van donderdag ontluikte bij de renner zelf en ook bij Patrick Lefevere al vreugdevolle commentaren.

Ook op sociale media is Magnier nog eens teruggekomen op zijn overwinning. "Wat een ongelooflijke prestatie van de hele ploeg", schrijft de neoprof op zijn X-account. "Het gevoel bij het passeren van de meet is onbeschrijflijk."

