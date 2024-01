Nu al een afspraak om aan te kruisen: Remco Evenepoel wordt volop op zijn wenken bediend

Remco Evenepoel is op zijn wenken bediend, met de mogelijkheid om zijn klasse te etaleren in de Ronde van het Baskenland, als hij in goede vorm verkeert. Daar komt Evenepoel op 1 april aan de start.

Dat is geen grap en ook voor de organisatie is het een ernstige zaak. Op de site van de Ronde van het Baskenland zijn de etappes voor de editie van 2024 voorgesteld. Remco Evenepoel zal verheugd zijn om te vernemen dat de rittenkoers begint met een tijdrit van 10 kilometer rond Irun. Meteen een kans om een gooi te doen naar de leiderstrui. De tijdrit begint met een kasseistrook waarbij het 10% bergop loopt. Daarna gaat het wat op en af, tot een klim van 1,7 kilometer aan 5,2% eraan komt. Eens aangekomen op de top gaat het in volle snelheid en dalende lijn naar de aankomst. OOK KANSEN VOOR DE KLIMMER EVENEPOEL Ook de klimmer in Remco Evenepoel krijgt voldoende kansen om zich te tonen. Zo moet in de derde rit zes bergpassen overgestoken worden en is er in de vierde etappe een slotklim met aankomst boven op 8 kilometer van de finish. De koninginnenrit van en naar Eibar op de slotdag zal de strijd voor het klassement beslissen.