Patrick Lefevere heeft wat te zeggen over zijn jonge renners na complete verrassing

Het was donderdag al meteen prijs voor Soudal Quick-Step. De jonge Fransman Paul Magnier won zijn eerste profkoers voor zijn nieuwe ploeg.

Eind januari heeft Soudal Quick-Step al zijn eerste zege van het jaar te pakken. De Fransman Paul Magnier (19) won donderdag de Trofeo Ses Salines-Felanitx, die tot de Mallorca Challenge behoort.

Een opvallende prestatie, want voor Magnier was het pas zijn eerste wedstrijd voor Soudal Quick-Step. De jonge Fransman reed vorig jaar nog voor het Britse Trinity, waar hij toch wel wat indruk maakte.

Twee jongelingen op het podium

Dat was nog niet alles want op het podium stond nog een jonge nieuweling van de ploeg. De Amerikaan Luke Lamperti had voor de perfecte lead-out gezorgd voor Magnier en werd daarna zelf nog derde.

Teammanager Patrick Lefevere was natuurlijk in de wolken. "Geweldig teamwork, proficiat aan onze jonge gasten", klonk het op zijn sociale media. Daarna haalde hij ook nog eens zijn gebruikelijke 'BAM!’, boven.