Ploeg van Wout van Aert zet met nieuwe stap standpunt over controversieel onderwerp kracht bij

Visma-Lease a Bike heeft een samenwerking gesloten met Ketone-IQ. Het Amerikaanse bedrijf zal de wielerploeg de komende seizoenen dus voorzien van ketonen. Het is al langer bekend dat ze bij de ploeg van Wout van Aert beroep doen op dit voedingssupplement. Het moet nu zelf geen ketonen meer aankopen.

Het gebruik van ketonen zorgt voor uiteenlopende meningen in de wielrennerij, maar bij Visma-Lease a Bike blijven ze dus fervent voorstander. "We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met het gebruik van dit supplement en zijn positief over de effecten", zegt Martijn Redegeld, performance nutrionist, op de site van de ploeg.

🗣️ "Within Team Visma | Lease a Bike, we leave nothing to chance. We want to optimise all the factors that influence our riders' performance. This includes the nutritional strategy. The use of ketones is part of that.” ~ Martijn Redegeld, performance nutritionist