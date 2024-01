Wout van Aert krijgt het gezelschap van een absoluut toptalent

Het gezelschap waar Wout van Aert deel van uitmaakt wordt weer wat groter. Dan gaat het over wielerhelden die Red Bull vertegenwoordigen in het peloton.

Eén van de dingen die Wout van Aert kenmerkt, is het dragen van de Red Bull-helm. Daar is hij gemakkelijk aan te herkennen. Naast Van Aert vertegenwoordigt met Tom Pidcock al een andere grote naam het merk in het mannenpeloton. Bij de vrouwen heeft nu ook Zoe Bäckstedt een overeenkomst gesloten met Red Bull.

"Dit is dus gebeurd", schrijft Bäckstedt op Instagram, met een foto bij waarop ze een Red Bull-pet draagt en ook een pakket toont waarmee Red Bull haar welkom heet bij de familie. Ook de Britse zal voortaan dus een helm van Red Bull dragen, gelijkaardig aan die van Van Aert.

De 19-jarige Bäckstedt is niet de eerste de beste. Ze is al twee keer wereldkampioene op de weg geworden bij de junioren, één keer wereldkampioene tijdrijden in diezelfde categorie en veroverde brons op het EK tijdrijden voor beloften. Daarnaast geldt ze ook in het vrouwenveldrijden als één van de grote talenten.