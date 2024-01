Jonge Belg wint in Spanje en heeft plots wel héél stevige doelen

Lennert Van Eetvelt heeft raak geschoten in Mallorca. En dus mikt de jongeling de komende wken en maanden op meer. En daarbij worden de grote ambities niet geschuwd.

De Trofeo Serra Tramuntana is een van dé koersen voor de Belgen de voorbije jaren. Tim Wellens won er al vier keer, ook Kobe Goossens pakt er al eens de hoofdprijs. Maar dit jaar was het de 22-jarige Lennert Van Eetvelt die de zege naar zich toe wist te trekken.

Met onder meer de Puig Major was het een zware strijd voor de renners. En het was dus de jonge Belg die uiteindelijk de eindzege wist te behalen. En die was daar (uiteraard) ook enorm blij mee, maar hij blikt ook al meteen verder.

Van Eetvelt mikt op Waalse klassiekers

"Ik leg de lat graag hoog", aldus Van Eetvelt in gesprek met Het Laatste Nieuws. De jongeling mikt op de grote rondes. "De top-10 in de Vuelta? ik weet niet of het al mogelijk is. Misschien moet ik eerst maar eens op zoek gaan naar ritwinst in een (grote) rittenkoers."

Als het gaat over de grote doelen voor 2024? Dan komt de jonge Belg uit in ons land: "Ik kijk uit naar de Strade Bianche en maak een doel van de Waalse klassiekers. Die wedstrijden monden vaak uit in een uitputtingsslag en dan ben ik op mijn best."