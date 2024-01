Eindzege in Wereldbeker van Iserbyt komt niet in gevaar, die wel een puntje van kritiek heeft voor Nys

De eindzege van Eli Iserbyt in de Wereldbeker kwam nooit meer in gevaar in Hoogerheide. Hij eindigde als vijfde en viel zo naast het podium.

Joris Nieuwenhuis moest al winnen in Hoogerheide en Eli Iserbyt zelf moest al buiten de top 20 eindigen om zijn zege in de Wereldbeker nog te verliezen. Dat gebeurde niet en zo is Iserbyt voor de tweede keer eindwinnaar.

"Het enige minpuntje is dat ik het podium niet haal. In de laatste ronde had ik de benen niet meer om te demarreren en liet ik me vangen aan de vroege versnelling van Nys", zei Iserbyt in een eerste reactie.

"Als hij iets slimmer rijdt, dan wordt hij hier wel tweede", had Iserbyt nog een puntje van kritiek voor de jonge Nys. "Ronhaar bleek dan de derde hond te zijn, maar uiteindelijk was dit tegen vier renners van dezelfde ploeg (Baloise Trek Lions, nvdr.) het hoogst haalbare.

Maar uiteindelijk was het klassement toch het belangrijkste voor Iserbyt. "Nu ga ik wat dagjes rust nemen en nadien weer heropbouwen naar het WK. Daar zijn Michael Vanthourenhout, Nys en mezelf kopman."