Eli Iserbyt kan er niet mee om: "Het is sterker dan mezelf"

Eli Iserbyt werd dit jaar voor het eerst Belgisch kampioen. Dat zorgt ervoor dat er heel wat druk van de ketel is.

Eli Iserbyt won bij de jeugd alles wat er te winnen viel en heeft ook heel grote ambities bij de profs. Zo ontbrak, tot dit jaar, ook nog een Belgische titel bij de profs op zijn palmares.

Maar Iserbyt is ook iemand die alles in het veldritseizoen wil rijden, van begin tot einde. Vijf maanden voluit presteren en er telkens weer staan, vaak tegen renners die een beperkter programma uitstippelen en veel frisser zijn.

“Deze winter stond Eli met zoveel voorsprong aan de leiding van de Superprestige dat ik tijdens de drukke kerstperiode tegen hem zei: zou je jezelf niet beter eens wat sparen en voor de vijfde of zesde plek rijden? Eli vond dat een goed idee”, zegt verzorger Rudi Van de Sompel aan de Krant van West-Vlaanderen.

Een dag later sprintte Iserbyt tegen Wout van Aert in Heusden-Zolder en ‘s avonds belde hij met zijn verzorger. “Zei hij doodleuk: Rudi, het was sterker dan mezelf. Ik begreep dat wel, hoor. Zo’n kans om tegen Van Aert te strijden, mag je niet laten liggen.”