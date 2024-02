Belg steekt ontgoocheling niet onder stoelen of banken na medaille op het WK veldrijden

De Belgische beloften hebben zilver en brons gepakt op het WK veldrijden voor beloften. Vooral bij Emiel Verstrynge overheerste de ontgoocheling.

Aan de Nederlander Tibor Del Grosso was op het WK veldrijden bij de beloften niet te doen. Emiel Verstrynge probeerde wel, maar kwam niet dichter dan zes seconden van de Nederlander.

"Ik heb er 2 rondes alles aan gedaan om terug te komen bij Tibor. Na twee rondes over de limiet rijden was het voor mij over en viel ik stil richting de finish", zei Emiel Verstrynge achteraf bij Sporza. Een zilveren medaille betekende dan ook niet veel voor de Belg.

"Voor mij was het winnen of niets. Een medaille is mooi meegenomen, maar ik kwam voor goud. Dit is misschien een beetje het verhaal van mijn seizoen", sakkerde Verstrynge nog. Na 2022 is het opnieuw een zilveren medaille voor hem.

Michels tevreden met brons

Voor Jente Michels is het de eerste medaille op een WK. Maar hij schatte zijn medaille wel hoog in. "Deze 3e plek op het WK schat ik even hoog in als mijn Europese titel. Del Grosso is, ook op basis van het hele seizoen, de verdiende wereldkampioen."