Mathieu van der Poel doet bekentenis over zijn zware val op de Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen in Tokio kwam Mathieu van der Poel zwaar ten val tijdens het mountainbiken. Dat moment was een omslagpunt in zijn carrière.

Na zijn val op de Olympische Spelen heeft Van der Poel lang met zijn rug gesukkeld. Zijn crosseizoen viel toch volledig in het water, tijdens zijn tweede cross van het seizoen moest de Nederlander opgeven. "Die blessure heeft me vaak gehinderd tijdens wedstrijden. Daardoor heb ik meer dan ooit beseft: elk jaar dat voorbij gaat, neemt kansen mee die nooit meer terugkomen", zegt de wereldkampioen bij Knack. Van der Poel koerst nu veel meer om te winnen. De tijd van een speelvogel zijn lijken zo wel voorbij. "Ik ben nog altijd een speelvogel en ik hoop dat ik er altijd één zal blijven. Zeker op training." Maar in de koers ishet anders. Leeftijd Van der Poel Het niveau is namelijk naar zo'n hoog niveau getild dat alleen van ver aanvallen geen zin meer heeft. En nog een reden waarom Van der Poel nu minder attractief koerst, is ook de leeftijd. Hij werd eind januari 29. "De kansen om een grote koers te winnen zijn vrij gering. En ik heb ook geluisterd naar mijn pa. Vroeger ging ik inderdaad weleens in de aanval op 100 kilometer van de meet. Het is niet dat ik niet wist hoe ik een koers moest winnen."