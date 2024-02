Evenepoel doet niet mis te verstane oproep en komt ook met voorspelling: "Iedereen moet nu ook niet overdrijven"

Een oproep aan alles en iedereen rond de koers en een voorspelling, dat had Remco Evenepoel in huis toen hij voor de start van rit 2 in de Algarve de pers toesprak. Vooral een poging om ongerustheid over veiligheid in de Ronde van de Algarve weg te nemen.

Evenepoel is tegenover VTM meteen duidelijk over zijn verwachtingen van de tweede etappe. "Veel tegenwind, dus waarschijnlijk een sprint met een grote groep." Een heldere voorspelling. Er is wel gemeld dat hier en daar wat gravel op de weg zou liggen. Dat kan misschien wel verraderlijk zijn.

"Ja, maar iedereen moet nu niet gaan overdrijven door het gevaar in de koers in vraag te stellen. Er zijn soms wel gevaren op de weg, maar het is nu ook niet om elke dag iets te benoemen. We koersen altijd op openbare wegen en je moet u aanpassen aan de omstandigheden. Normaal gaat het droog blijven, dat is ook al in ons voordeel."

REMCO EVENEPOEL KENT DE DETAILS

"Er is een lastige aanloop bestaande uit twee steile klimmen", begint Evenepoel aan zijn beschrijving van de rit. "Dan een beetje een slangenweg richting de voet van de Foia. In het begin is het steil, daarna is het vrij gelijklopend tot boven. Met wind tegen en dan in de laatste twee kilometer schuine wind en zelfs een beetje wind mee."

De timing zal alles beslissen. "Het zal wachten worden en hopen op een goed eindschot." Hoe belangrijk is het om eens de sterkte van de ploeg te aanschouwen bergop? "Sowieso belangrijk, maar we mogen ook niet overmoedig worden. Er staan nog andere sterke blokken aan de start. Ik denk dat we genoeg ervaring hebben."