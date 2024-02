Wout van Aert spreekt klare taal over misverstand en voelt zich niet aangesproken door commentaren Evenepoel

Ondanks een misverstand hield Wout van Aert stand tot de slotkilometer. Remco Evenepoel had misschien graag gezien dat andere teams meer hadden meegeholpen, maar Van Aert en Visma-Lease a Bike voelen zich niet aangesproken.

Van Aert reageerde bij VTM en Sporza op zijn zestiende stek boven op de Alto da Foia. "In de laatste kilometer zakte ik er een beetje door. Geen schande, want het was echt een zware rit en slotklim. Ik ben wel blij met hoe het ging."

WVA bleef wel vol doorgaan. "Ik zag het als een inspanning die ik nodig had. Ik wilde dus sowieso tot de finish strijden. Op twee kilometer van de meet geloofde ik er nog wel in. Toen de versnelling kwam in de laatste kilometer, had ik die niet meer in de benen."

SOUDAL QUICK-STEP MAAKT KOERS HARD

Het was één ploeg bij uitstek die in het peloton het initiatief nam. "Ik had zeker verwacht dat de tactiek van Soudal Quick-Step ging zijn om de koers hard te maken op de eerste beklimmingen." Evenepoel vond het blijkbaar jammer dat onder meer Visma-Lease a Bike niet meewerkte, zo kreeg Van Aert voorgeschoteld.

"Dat is niet meer dan normaal. Ik denk niet dat wij ons aangesproken moeten voelen. In het voorjaar komen ze ons ook niet altijd helpen." En dan was er nog dat opvallende momentje aan de voet van de slotklim: bij de tussensprint pakte Van Aert vier bonificatieseconden.

VAN AERT DENKT NIET AAN KLASSEMENT

"Ik dacht dat Jan Tratnik bij mij in het wiel zat. Uiteindelijk is het misschien goed dat ik niet iemand anders seconden cadeau doe. Het was een miscommunicatie, maar voor mij is het geen doel op zich. Met het klassement ben ik helemaal niet bezig." Duidelijke taal.