Stevige concurrentie voor wereldkampioen Evenepoel: dit zijn de starttijden in tijdrit Ronde van de Algarve

Remco Evenepoel mag straks voor het eerst zijn regenboogtrui aantrekken dit jaar. De tegenstand zal niet min zijn in de Ronde van de Algarve.

De tijdrit van 22 kilometer in de Ronde van de Algarve zal vooral een eerste test worden voor Remco Evenepoel. De grote doelen in het tijdrijden zijn er natuurlijk in de Tour en op de Olympische Spelen in Parijs.

"Het is een lastige tijdrit, de hele tijd op en af. Er zullen verschillen zijn", zegt Evenepoel bij Sporza. "Het is de eerste tijdrit van het jaar en dan weet je meteen hoe het met je tijdritvorm gesteld is. Het is meteen een hele mooie test met dit niveau."

Dat niveau zal inderdaad hoog zijn: Filippo Ganna, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Magnus Sheffield, Geraint Thomas, Thymen Arensman en ook Wout van Aert. Ook al rekent hij zichzelf niet bij de favorieten door een gebrek aan training op de tijdritfiets.

Starttijden favorieten