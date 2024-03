Een verrassende keuze? Mathieu van der Poel onthult van welke overwinning hij nog droomt

Over iets meer dan een week maakt Mathieu van der Poel zijn langverwachte debuut op de weg in 2024. Al droomt de wereldkampioen nog van een andere opvallende overwinning.

Vorig jaar zette Mathieu van der Poel met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee monumenten extra op zijn palmares, naast zijn twee zeges in de Ronde van Vlaanderen in 2020 en 2022. Enkel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ontbreken dus nog.

In 2020 reed Van der Poel al eens Luik-Bastenaken-Luik, hij werd toen zesde. Dit jaar neemt de wereldkampioen voor de tweede keer deel en rijdt daarmee alle vier de monumenten in het voorjaar.

Zijn focus blijft net als de voorbije jaren op die grote koersen liggen. "Ik wil nog meer monumenten winnen - dat zijn de grootste races die er voor mij te winnen vallen. Dat zal ik daarom blijven proberen."

WK mountainbike

Toch droomt Van der Poel nog van een andere overwinning. "Als ik in mijn carrière nog één koers wil winnen, dan is het toch dat WK mountainbike. Dan heb ik de regenboogtrui in elke discipline", zegt hij in een interview bij de UCI.

Wat de Olympische Spelen betreft heeft Van der Poel ook een duidelijke mening. "Die zie ik dit jaar niet als hét doel, eerder als een extra doel", zegt de wereldkampioen veldrijden en op de weg.