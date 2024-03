Van Aert kiest een heel ander pad, maar Mathieu van der Poel legt uit waarom hij volledig achter zijn keuze staat

Het blijft uiterst interessant om te zien welke keuzes Mathieu van der Poel en Wout van Aert maken om het beste uit zichzelf te halen. En die kunnen overigens behoorlijk verschillen.

Eén van de meest duidelijke verschillen was hun besluit over het WK veldrijden. Van Aert paste hier voor, Van der Poel reed bijgevolg onbedreigd naar een nieuwe wereldtitel in de cross. VDP had sowieso wel zijn respect betuigd voor de beslissing van Van Aert met het oog op het wegseizoen.

Wat niet wegneemt dat het niet hoeft te verbazen dat Van der Poel in elk geval volledig achter zijn keuze staat om het WK veldrijden te rijden, gezien hoe het voor hem uitpakte. "Het WK veldrijden en het WK op de weg zijn samen te combineren, want ze liggen ver uit elkaar", haalt de Nederlander aan bij My World of Cycling.

VAN DER POEL GELOOFT NOG IN COMBINATIE VELD-WEG

"Bovendien maken beide disciplines elkaar sterker", is Van der Poel overtuigd. "Tijdens het wegseizoen verbeter je gewoon in voorbereiding op het veldritseizoen en tijdens het veldritseizoen werk je aan je techniek en je versnelling en die heb je nodig in het laatste uur van een klassieker."