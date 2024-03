Mathieu van der Poel gaat op zoek naar de kleinste details: "Het is tegenstrijdig, maar het werkt"

Topwielrenners zoeken altijd naar kleine verbeterpunten waardoor ze nog beter worden. Mathieu van der Poel is er daar één van.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel keert bijna terug in het peloton. De Nederlander legt in Spanje de laatste hand aan zijn voorbereiding voor Milaan-Sanremo, de start van zijn klassieke voorjaar.

Net als heel wat toprenners doet Van der Poel dat met een dieet, waarbij hij geholpen wordt door een app. Maar daar blijft het niet bij. Zo richtte hij samen met een vriend 4Gold op, een bedrijf dat zich gespecialiseerd in sportvoeding.

Cafeïne zorgt voor betere prestaties

"Ik heb een DNA-analyse gedaan via 4Gold", zegt Van der Poel bij Wieler Revue. "Zo leerde ik dat cafeïne bij mij een positief effect geeft tijdens duurtrainingen. Dat is een beetje tegenstrijdig, maar bij mij werkt het. Zoiets is handig om te weten, omdat het je beter maakt.”

"Er zijn teamgenoten die ook een DNA-analyse hebben gedaan, maar ik ben niet iemand die het iedereen door de strot zal duwen. Die tests zijn ook nog geen gemeengoed in het peloton, maar ik heb er elk geval veel van geleerd."