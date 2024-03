Rechter is onverbiddelijk voor doodrijder van Davide Rebellin en fluit openbare aanklager terug

De naslaag van de dood van Davide Rebellin blijft aanhouden. De rechter in Italië heeft een schikkingsvoorstel die de dader sloot met de openbare aanklager afgewezen.

Op 30 november 2022 werd Davide Rebellin (51) door een Duitse vrachtwagenchauffeur doodgereden in Italië. De dader vluchtte, maar werd door de Italiaanse en Duitse politie opgespoord.

De 63-jarige Wolfgang R. werd aanvankelijk niet opgepakt, omdat het misdrijf in kwestie niet onder het Duitse wetboek van strafrecht valt. Dat gebeurde later wel, waarna hij werd uitgeleverd aan Italië.

Dader toch voor de rechter

Daar werd de Duitse vrachtwagenchauffeur aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood. Met de openbare aanklager werd een schikking getroffen voor een straf van drie jaar en elf maanden.

"Het was een fout, een tragedie. Het spijt me heel, heel, heel erg. Ik heb berouw en accepteer mijn straf", zei de Duitser toen. Maar de rechter heeft het voorstel niet aanvaard, waardoor Wolfgang R. zich op 27 mei zal moeten verantwoorden.

Intussen zit de Duitser in huisarrest in een appartement in het Italiaanse Treviso, waar hij zal verblijven tot zijn proces op 27 mei.