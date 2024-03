Nog meer pech voor Alpecin-Deceuninck: belangrijke pion moet streep door zijn voorjaar trekken

Jonas Rickaert is een belangrijke schakel in de sprinttrein van Jasper Philipsen als zijn lead-out. Toch zal Philipsen het wellicht voor de rest van het voorjaar zonder Rickaert moeten doen na zijn val in Nokere Koerse.

Hij brak bij de val zijn sleutelbeen en ook enkele gewrichten werden geraakt. Dat laat zijn ploeg Alpecin Deceuninck weten op X. "Bij onderzoek werd een verplaatste sleutelbeenbreuk (rechterkant) en twee gebroken ribben, weliswaar zonder verplaatsing, vastgesteld."

"In zijn rechterhand heeft hij een diepe wonde die al werd genaaid. Wat betreft de sleutelbeenbreuk wordt Jonas deze voormiddag nog geopereerd", zegt de ploeg nog.

Vrijdag zou Rickaert aan de start staan van de Bredene Koksijde Classic, zonder Philipsen. Woensdag zou de sprinter er dan weer wel bij zijn in de Classic Brugge-De Panne.

Voor Alpecin-Deceuninck is het opnieuw een klap. Michael Gogl en Soren Kragh Andersen kampen met kniepijn, Silvan Dillier moest opgeven in Parijs-Nice door ziekte en ook sprinter Kaden Groves gaf er in Frankrijk de brui aan door kniepijn.

