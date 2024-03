Wereldkampioen Mathieu van der Poel geeft wat prijs over zijn programma na het voorjaar

Mathieu van der Poel komt zaterdag eindelijk opnieuw in actie in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen heeft ook een tipje van de sluier gelicht over zijn programma.

Voor Mathieu van der Poel was 2023 een absoluut boerenjaar met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Daarnaast werd hij ook nog tweede in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Van der Poel voelt dat hij nog beter wordt, maar weet ook dat het geen garantie is op succes. Hij kan er alleen voor zorgen dat hij opnieuw goed in vorm is. Toch beseft Van der Poel dat 2023 herhalen, moeilijk wordt.

"We gaan een speciaal seizoen tegemoet en hopelijk kan ik ongeveer hetzelfde presteren als in 2023, want beter is onmogelijk, denk ik", zegt hij bij Eurosport. "Ik besef dat mijn prestaties uniek waren en wellicht gaat zoiets nooit meer gebeuren."

Programma Van der Poel

In het voorjaar rijdt Van der Poel naast Milaan-Sanremo ook de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Want daarna volgt is nog niet duidelijk, al licht Van der Poel al een klein tipje van de sluier. "Ik ga ongeveer hetzelfde programma rijden, maar het is een beetje een gek jaar omdat de Olympische Spelen op de kalender staan."

"Ook Paris 2024 is een doel voor mij. Qua grote koersen is mijn programma niet heel anders, maar Parijs is wel een extraatje", zegt hij. Wellicht trekt Van der Poel dus weer naar de Tour, de Vuelta rijdt hij dan niet.