Wout van Aert spreekt nu ook zelf en is zéér duidelijk over zijn 'aparte aanpak' richting de klassiekers

Wout van Aert pakte meteen stevig uit in het openingsweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna trok hij terug naar Spanje om verder te gaan trainen op hoogte. Zijn aanpak is duidelijk en WvA gelooft er duidelijk zelf ook in.

Wout van Aert beseft dat hij het helemaal anders aanpakt dan anders: "Normaal gezien is dit een periode waarin ik veel koers, dus ik hoop nu nog een laatste stapje te zetten door een aantal koersen te rijden en telkens zo goed mogelijk te herstellen."

"Mijn beste conditie behouden voor een lange periode is vaak lastig", aldus Wout van Aert in een interview op de webstek van Visma - Lease a Bike. Net daarom koos hij dus voor een andere aanpak, waar hij in gelooft.

"Nu schakel ik nog een laatste groot trainingsblok in, om veel korter bij mijn grote doelen in de wedstrijden te gaan komen. Het is een heel andere aanpak inderdaad, maar ik wil via training klaar raken voor mijn grote doelen."

Openingsweekend zorgt voor vertrouwen bij Wout van Aert

"Parijs-Nice of Tirreno Adriatico? Dat blijft een beetje een gok wat je voorgeschoteld gaat krijgen. Soms is het wat je wil, soms niet. Op stage kan je veel beter je prikkels controleren en met hoogtestages heb ik heel goede ervaringen."

Ook het openingsweekend heeft Wout van Aert vertrouwen gegeven: "We hebben de koers gewonnen op twee verschillende manieren. Het was een schitterende start voor onze ploeg, het is onvoorspelbaar hoe een klassieker verloopt en we kunnen inspelen op elk scenario."