Wout van Aert steekt het niet onder stoelen of banken: "Wil geschiedenis schrijven"

Wout van Aert lijkt stilaan klaar voor de grote klassiekers. Het openingsweekend was goed, een hoogtestage in Spanje moet de rest doen. De doelstellingen zijn duidelijk, Wout van Aert wil geschiedenis schrijven.

Milaan - Sanremo won hij al eens, dit jaar lijkt het tijd om eindelijk eens Parijs-Roubaix en/of de Ronde van Vlaanderen te gaan winnen. Dat zijn een paar van dé ultieme doelen die Wout van Aert zich heeft gesteld dit jaar.

De Olympische Spelen en dergelijke volgen later nog, nu is het tijd om er te staan in het voorjaar. Het openingsweekend was alvast indrukwekkend. "Het groot doel van de ploeg en mezelf is geschiedenis te schrijven."

"Dat klinkt gewichtig of abstract, maar als je ziet hoe we in het openingsweekend met de hele ploeg durven aanvallen en de koers in handen durven nemen, met mensen die elkaar begrijpen vooraan. Dat is iets dat in de geschiedenis ook niet vaak voorkomt."

Wout van Aert wil geschiedenis schrijven

En Wout van Aert gaat verder in een interview op de webstek van Visma - Lease a Bike. "Het is heel jammer dat Nathan Van Hooydonck er niet meer bij is, maar met Matteo (Jorgenson) en Jan (Tratnik) hebben we twee mensen erbij die meteen bewezen dat ze supersterk zijn."

"Ik zit nu vijf jaar bij de ploeg en het belang van de klassiekers is voor de ploeg veranderd. Naast de grote rondes is het ons grote doel om in de monumenten op ons best te zijn en dat merk je wel."