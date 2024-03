Wout van Aert lanceert gloednieuwe maar blijkbaar pittige uitdaging voor alle tv-commentatoren en podcasters

Blijkbaar hebben tv-commentatoren en podcasters het er moeilijk mee. Nochtans heeft Wout van Aert er al alles aan gedaan om de nieuwe naam van zijn ploeg al netjes in de kijker te zetten.

De naamswijziging wordt niet door iedereen perfect opgepikt, hebben ze bij de ploeg van Van Aert al ondervonden. Daarom lanceren ze 'The Name Game'. De uitdaging voor tv-commentatoren en podcasters is simpel: de naam van de ploeg zo veel mogelijk juist uitspreken tijdens de voorjaarsklassiekers.

Al maken de eerste maanden van 2024 zien dat het misschien nog niet zo simpel is. In een grappig filmpje is Wout van Aert voor het televisiescherm aan het zappen en hoort hij commentatoren telkens de naam verkeerd spellen.

A new name, not easy for everyone.

Which commentator or podcaster can maintain the highest rate of accuracy during the Spring Classics?



This is The Name Game. 📢 #TheNameGamehttps://t.co/yIM7BfvLj7 pic.twitter.com/8n9vKyESXC — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 15, 2024

De ene heeft het over het Visma-team of Team Visma. Anderen spreken dan weer enkel over Lease a Bike. Van Aert zelf moet er mee lachen en schreeuwt het uit: "Het is Visma-Lease a Bike!" Toch niet zo moeilijk, vindt de ploeg die straks alle ogen op zich gericht zal krijgen in de klassiekers.

Er is zelfs een heuse Name Game Award en een aparte website voor op gericht. Ze doen er bij Visma-Lease a Bike duidelijk alles aan om hun nieuwe naam volledig geïntegreerd te krijgen in en rond het peloton. Met Wout van Aert in de hoofdrol van het bijhorende filmpje zou dat toch tot enige verbetering moeten leiden.