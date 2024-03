Belg moet opnieuw stevige domper slikken na valpartij in slotkilometer Bredene Koksijde Classic

De Belg Amaury Capiot heeft opneuw een blessure opgelopen. Vrijdag kwam hij ten val in de slotkilometer, met een breuk tot gevolg.

In een tumultueuze sprint ging Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) zwaar tegen de grond, samen met Lionel Taminiaux van Lotto Dstny. De Belgische sprinter kwam met zijn arm in een vreemde houding over de streep.

Toen al was duidelijk dat Capiot iets aan de hand had met zijn sleutelbeen. Dat heeft zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels ook bevestigd. Aan het uiteinde van zijn linker sleutelbeen, heeft Capiot een breuk opgelopen.

Voor Capiot is het opnieuw een stevige domper. Zijn vorm was namelijk goed en in februari won Capiot ook de vierde rit in de Ronde van Oman. Verder werd hij vierde in de tweede rit van Tirreno-Adriatico.

Opnieuw streep door voorjaar

Vorig jaar stond Capiot tot eind augustus aan de kant met een knieblessure. Dat hij nu alweer een streep moet trekken door de rest van zijn voorjaar, is dan ook een stevige domper voor de Belgische sprinter.

Wanneer Capiot opnieuw zal kunnen koersen, is niet helemaal duidelijk. Dat zal wellicht pas over een maand zijn. Maar allicht dus pas na het voorjaar.