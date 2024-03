Stevige uitspraak over de waardeverhoudingen onder de Belgische teams: "Luistert Lefevere naar deze aflevering?"

Jasper Philipsen zette Milaan - Sanremo naar zijn hand. En zo is het alweer raak in een monument voor Alpecin - Deceuninck. Met al bij al beperkte middelen maken ze zo heel veel indruk de voorbije jaren.

Alpecin - Deceuninck doet het met minder middelen als bijvoorbeeld Visma - Lease a Bike, maar weet met Jasper Philipsen en vooral Mathieu van der Poel toch heel wat grote koersen te winnen. Daarmee maken ze indruk.

"Als je ziet hoeveel monumenten ze ondertussen al gewonnen hebben, wat ze in de Tour de France al lieten zien. Voor Alpecin - Deceuninck is dat meer dan de halve finale van de Champions League halen", aldus Stijn Vlaeminck in de Nederlandse podcast In Het Wiel.

© photonews

"Of ze Soudal Quick-Step al voorbij zijn in de hiërarchie van de Belgische teams? Luistert Patrick Lefevere naar deze podcast? Dat is belangrijk voor mijn antwoord hierop", kon er een lachje af.

Moeilijk te vergelijken volgens Stijn Vlaeminck

"Neen, ik weet het eigenlijk niet. Bij Soudal Quick-Step hebben ze al de Vuelta gewonnen met ene Remco Evenepoel en ook dit jaar hebben ze al heel wat gewonnen", aldus nog Vlaeminck.

"Maar in de monumenten is het de voorbije jaren in de kasseiklassiekers heel wat minder en daar is er bij Alpecin - Deceuninck een omgekeerde beweging. Ze hebben de wereldkampioen en wonnen al verschillende monumenten, ze hebben de groene trui al twee keer gepakt. Het is moeilijk te vergelijken."