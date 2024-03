Lotto Dstny komt met reden voor opgave van Maxim Van Gils in Catalonië

In de derde rit van de Ronde van Catalonië heeft Maxim Van Gils toch opgegeven. Hij wil zich nu focussen op de klassiekers in de Ardennen.

In de eerste rit van de Ronde van Catalonië viel Maxim Van Gils op zo'n 40 kilometer van de streep. Hij hield er wat schaafwonden aan over, vooral aan zijn pols. Een goed klassement mocht Van Gils meteen vergeten.

Zowel in de eerste als in de tweede rit verloor Van Gils een kwartier. Toch zette hij door om niet te veel koerskilometers te verliezen. Hij hoopte later deze week zich nog eens te kunnen laten zien.

Maar dat gebeurde dus niet. Van Gils stapte woensdag dan toch af. Lotto Dstny geeft als reden voor de opgave dat "het goede gevoel niet terugkeerde en Maxim geen risico's wilde nemen voor de klassiekers."

Programma Maxim Van Gils

Die klassiekers zijn een van de hoofddoelen van Van Gils. Met de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staat hij in alle vier de koersen in de Ardennen aan de start.

Vorig jaar deed Van Gils het al goed in Ardennen met een top tien in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij dan weer elfde.