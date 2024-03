Mathieu van der Poel met een klein mentaal voordeel op Wout van Aert voor eerste duel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel treffen elkaar vrijdag voor het eerst in de E3 Saxo Classic. De wereldkampioen start toch met een klein mentaal voordeel.

Het is dit jaar wat langer wachten op het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, namelijk tot de E3 Saxo Classic. De voorbije jaren was dat altijd in Milaan-Sanremo of de Strade Bianche.

En daarin deed Mathieu van der Poel het de voorbije jaren bijna altijd beter. In de vijf vorige eerste duels van het seizoen zette de wereldkampioen vier keer een beter resultaat neer. Van Aert deed in 2020 beter in de Strade Bianche door te winnen.

In Milaan-Sanremo was Van der Poel vorig jaar beter met winst, terwijl Van Aert derde werd. In 2022 werd Van der Poel derde in Sanremo, Van Aert achtste. In 2021 won Van der Poel dan weer de Strade Bianche, Van Aert werd vierde.

Van der Poel in het voordeel op Van Aert?

In Gent-Wevelgem 2019 werd Van der Poel dan weer 4de en Van Aert 29ste. De wereldkampioen heeft dus wel een mentaal voordeel op Van Aert voor de E3 Saxo Classic.

Maar Van Aert kan daar wel iets tegenover zetten. Hij won de voorbije twee jaar in Harelbeke, vorig jaar klopte hij nog Van der Poel en Pogacar in de sprint. Het kan dus wel voor Van Aert in de E3 Saxo Classic.