📷 Wout van Aert en Remco Evenepoel pakken stevig uit, maar één van hen doet iets vreemd

Wout van Aert lijkt niet veel last te hebben van zijn val in de E3 Saxo Classic, want hij ging alweer stevig trainen. Ook Remco Evenepoel deed dat.

Ook na drie weken hoogtestage en de E3 Saxo Classic was er voor Wout van Aert nog geen tijd voor rust. Daags na zijn derde plaats in de slopende E3 is Van Aert alweer stevig gaan trainen.

Van Aert werkte een training af van 177 kilometer aan een gemiddelde van net geen 33 kilometer per uur. In 5 uur en 23 minuten verbrandde Van Aert zo'n 5000 calorieën. Van zijn val lijkt Van Aert geen last te hebben.

Toch wilde Van Aert de concurrentie niet te veel laten meekijken, want hij verwijderde zijn training al snel van Strava. Zondag rijdt Van Aert Gent-Wevelgem niet, woensdag wel Dwars door Vlaanderen.

Evenepoel bereidt strijd met Vingegaard en co voor

Bij Remco Evenepoel mag de concurrentie wel alles zien. De Belgische kampioen trok in Calpe de bergen in en legde zo'n 225 kilometer af aan een gemiddelde van net geen 32 kilometer per uur met ook nog zo'n 4400 hoogtemeters.

Evenepoel bereidt zich in Spanje voor op de Ronde van het Baskenland, die op 1 april van start gaat. Daar staan ook Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Juan Ayuso en de broers Adam en Simon Yates aan de start.