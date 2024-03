Dat is dan ook weer duidelijk: "Van der Poel wist dat helemaal niet"

Mathieu van der Poel viel in de E3 Saxo Classic stevig aan op de Paterberg, net ervoor was Wout van Aert gevallen. Werd de wereldkampioen gestuurd vanuit de volgwagen?

Aan de voet van de Paterberg zat Wout van Aert niet meer in het spoor van Mathieu van der Poel. Van Aert probeerde uit het gootje te springen en naar Van der Poel te rijden, maar daar liep het mis.

Van Aert schoof onderuit en bijna meteen daarna versnelde Van der Poel. Kwam het signaal uit de volgwagen van Alpecin-Deceuninck om te versnellen? Ex-renner Stijn Steels verwijst die stelling meteen naar de prullenbak.

Van der Poel niet op de hoogte van val Van Aert

"Complotdenkers moet ik teleurstellen: Van der Poel wist niet dat Van Aert gevallen was. Oortjes in de koers hebben zeker hun nut maar zijn waardeloos voor dat soort ‘live’ instructies", zegt Steels bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel wist zelf maar op de Oude Kwaremont dat Van Aert gevallen was. Volgens Steels is dat goed mogelijk, omdat er zo veel hectiek is richting zo'n helling als de Paterberg dat je als renner niet weet wie waar zit.

En de tv-schermen in de volgwagens werken ook maar voor de helft van de tijd. "Het kan dus zeer goed zijn dat Van der Poel al in het zicht van de top was voor ze in de volgwagen van Alpecin doorhadden dat Van Aert gevallen was."