Zorgwekkend of toch niet? Wout van Aert krijgt opvallend veel steun uit een bepaalde hoek: "Ik vond het bemoedigend"

Moet Wout van Aert nu met een zorgwekkend gevoel naar de Ronde van Vlaanderen of niet? Daar is niet iedereen het over eens.

In Vive le Vélo, Leve de Ronde kwamen ze terug op de prestatie van Van Aert in de E3 Saxo Classic. Was die nu bemoedigend of zorgwekkend? "Ik vond het bemoedigend", neemt analiste Marijn de Vries een heel helder standpunt in. "Ik vond 'm heel sterk."

HELE STERKE VAN AERT

Zeker zijn reactie na de valpartij sprak boekdelen. "Ik vond het heel knap hoe hij zich op de Paterberg toch weer op gang trok. Dat is ongelooflijk moeilijk. Als je valt terwijl je in volle inspanning bent, dat is echt een shock to the system."

© photonews

Van Aert kreeg uiteindelijk nog wel een oplawaai van meer dan anderhalve minuut. De Vries moedigt hem toch aan om het langs de positieve kant te bekijken. "Ik hoop dat hij vooral kracht put uit het feit dat hij vervolgens nog zo dicht bij Mathieu van der Poel komt."

Daar was de ex-wielrenster zelf in elk geval behoorlijk van onder de indruk. "Ik vind het echt heel knap dat hij tot op tien seconden is gekomen. Daar heeft hij voor mij mee laten zien dat het met de vorm absoluut goed zit." Geen twijfels over de conditie dus.

HOOGTESTAGE VAN AERT EEN FACTOR

Dat Van Aert op het einde stilviel, kan ook te maken hebben met het feit dat hijnog maar pas de reis van op hoogtestage had gemaakt. Daar reageert elk lichaam immers toch anders op. "Het kan best dat hij in de E3 nog niet zo goed was als hij zondag kan zijn."