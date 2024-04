📷 Van der Poel onthult waarom hij geen blaren op zijn handen heeft na Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel won zondag al voor de tweede keer Parijs-Roubaix in zijn carrière. Dat vierde de Nederlander op gepaste wijze.

Enkele uren na de Ronde van Vlaanderen vertrok Mathieu van der Poel opnieuw naar Spanje om in de zon te kunnen trainen. Na Parijs-Roubaix deed de wereldkampioen dat niet, hij bleef gewoon in België.

Maandagochtend was hij al opnieuw vroeg uit de veren. Omdat de wereldkampioen als een van de weinigen in het peloton geen blaren op zijn handen had, kon hij gewoon weer gaan golfen.

In de Rinkven International Golf Club in Schilde sloeg Van der Poel een balletje, in de namiddag ging hij toch nog een beetje fietsen. Om 16u reed hij een half uur op Zwift, waar Alpecin-Deceuninck een sponsordeal mee heeft, met enkele fans.

Van der Poel onthult geheim voor Parijs-Roubaix

"Het is een fenomenaal seizoensbegin geweest voor de wereldkampioen, en jij kunt naast hem rijden, alles vragen over de wedstrijd en zijn plannen voor de rest van het seizoen", klonk het bij de aankondiging van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel onthulde zijn geheim om geen blaren om zijn handen te hebben. "Voor Roubaix ga ik altijd voor een dubbele tape op mijn stuur en ik heb altijd een beter gevoel zonder handschoentjes."

#Divers 🚲 / 🇳🇱 Mathieu van der Poel (ADC) fête son titre sur #ParisRoubaix en se faisait un golf. 🏌️‍♂️ pic.twitter.com/LNeDZM4ZBy — Renaud Breban (@RenaudB31) April 8, 2024