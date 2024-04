Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel dan toch op een bepaald front

Momenteel is Wout van Aert aan het revalideren van een zware val in Dwars door Vlaanderen. Vorig seizoen reed hij heel wat ereplaatsen bij elkaar, al moest hij in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ook lijdzaam toekijken hoe Pogacar en van der Poel zeges pakten.

Als het gaat over het financiële is Wout van Aert echter de primus inter pares. Ook voor 2023, want hij verdiende meer dan Mathieu van der Poel zo blijkt uit nieuwe jaarrekeningen die Het Laatste Nieuws publiceerden. Tussen 1 januari en 31 december 2023 fietste Van Aert 1.584.248 euro netto bijeen volgens die cijfers. Daarmee wordt Mathieu van der Poel flink achter zich gehouden. Meer zelfs: het gaat over een gat van meer dan 200.000 euro. 'VDP Sports' had vorig jaar nochtans ook al een een record- resultaat van 1.364.256 euro netto neergezet. Dat blijft dus flink minder dan Wout van Aert, ook al won de Nederlander dus onder meer het WK, Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix. Vijfde grootste verdiener Wout van Aert is de laatste jaren flink meer gaan verdienen. In 2022 kwam hij nog niet boven het miljoen euro uit, maar ook dat was al een absoluut record voor de Belgische toprenner. En dus lijkt de toekomst rooskleurig. Er is natuurlijk meer dan enkel die verdiensten, zo is er ook de verloning. Volgens La Gazzetta dello Sport staat Wout van Aert daar met een brutoloon van 3,5 miljoen euro op een vijfde plaats. Verdienen meer dan hem? Pogacar (6 miljoen), Roglic (4,5 miljoen), Vingegaard (4 miljoen) en Mathieu van der Poel (4 miljoen).