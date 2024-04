Van Aert en Evenepoel? Bondscoach maakt al details bekend over selectie voor EK

Van 11 tot 15 september is de provincie Limburg het decor voor het EK wielrennen. Het is uitkijken met welke selectie ons land zal aantreden.

Half september wordt in ons land het EK afgewerkt. In tegenstelling tot het WK en de Olympische Spelen zullen normaal totaal anders renners aan de start komen om de kleuren van ons land te verdedigen.

In een interview met Het Laatste Nieuws vernemen we van bondscoach Sven Vanthourenhout al een en ander over de selectie die hij voor het EK zal maken.

“Dat wordt een totaal andere ploeg. Ik ga ervan uit dat we daar zeker één sprinter nodig hebben. Philipsen of Merlier zijn dan de eerste namen die bij me opkomen. Eén van de twee, afhankelijk van hun programma en staat van paraatheid in het najaar”, klinkt het heel erg duidelijk.

Wout en Remco op EK in Limburg?

En dan heb je uiteraard ook nog Wout van Aert en Remco Evenepoel. Het is uitkijken of die twee zich kunnen opladen voor een dergelijk evenement. Zeker nu het in eigen land is zouden ze wel eens zin hebben om zich te laten zien.

Bondscoach Vanthourenhout heeft al met de twee kleppers gesproken over dit onderwerp, zo laat hij ons nog weten. “Wout had, vóór zijn valpartij, aangegeven dat hij daar ook wel zin in had. Remco past in principe.”