Zullen alle Belgen wel achter Mathieu van der Poel rijden? Vanthourenhout laat uitschijnen of hij de gok durft wagen

Sven Vanthourenhout kan er zich weer het hoofd over breken hoe Mathieu van der Poel te kloppen. Alleen als alle Belgen aan hetzelfde zeel trekken hebben ze een kans.

Op de meeste kampioenschappen is hét vraagstuk voor Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout hoe hij Mathieu van der Poel kan verschalken. Die vraag zal zich ook weer aandienen op de Olympische Spelen. Het is ook de vraag welke Belgen Vanthourenhout meeneemt naar de Spelen, naast Van Aert en Evenepoel.

Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen zijn in theorie kanshebbers, maar dat zijn in het dagelijkse wielrennen wel ploegmaats van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. Als er in Parijs een situatie ontstaat waarbij zij jacht moeten maken op de kopman van hun merkenteam, zouden zij dat dan wel doen? Vanthourenhout reageert in HLN.

VERTROUWEN IN VERMEERSCH EN PHILIPSEN

"Ergens kan je daar niet rond", zegt Sven Vanthourenhout over het feit dat Vermeersch en Philipsen doorheen het jaar aan Van der Poel verbonden zijn. "Ik twijfel niet aan het feit dat ze te vertrouwen zijn, daar durf ik beide handen voor in het vuur steken. Maar het ligt soms moeilijk om die coureurs in zo'n rol te duwen."

© photonews

Want er zal altijd wel iets over gezegd worden, uit welke hoek dan ook. Het zou misschien geen cadeau zijn voor Philipsen en Vermeerrsch. "Eigenlijk wil ik hen die dubbelzinnige situatie niet aandoen en hen tegen zichzelf beschermen. Wat niet wil zeggen dat ze nooit in aanmerking komen voor een selectie."

GENOEG OPTIES VOOR VANTHOURENHOUT

Het is dus afwachten wat de definitieve beslissing zal zijn, maar Vanthourenhout heeft alvast voldoende opties om voor een andere weg te kiezen.