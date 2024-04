Lefevere geeft toe dat ze voorjaarsrevelatie wilden halen: "Denk dat hij weg is"

Soudal - Quick-Step heeft de komende jaren werk aan de winkel. Een ploeg rond Remco Evenepoel maken voor de Tour de France en andere grote rondes aan de ene kant, maar ook blijven mikken op het klassieke voorjaar.

De komende jaren willen ze bij Soudal - Quick-Step ook inzetten op mogelijke inkomende transfers. Daarbij opperde José De Cauwer bij Het Nieuwsblad onder meer de namen van Oier Lazkano en Laurence Pithie, twee revelaties van het voorjaar.

"Oier Lazkano vind ik een renner die heel goed bij ons zou passen en daar zijn we ook echt achter gegaan. Johan Molly heeft een goed informeel contact met veel Franse en Spaanse renners en via hem wisten we dat Lazkano ook wel oren had naar onze ploeg."

Spel gespeeld, prijs opgedreven

"Maar zijn manager is Giuseppe Acquadro en die is het spel beginnen te spelen. Hij heeft op vijf verschillende paarden gewed en de prijs opgedreven. Wat natuurlijk zijn goed recht is. Lazkano is weg, denk ik. Wij hebben er niks meer van gehoord.”

De kans dat Lazkano alsnog naar Soudal - Quick-Step zal komen lijkt steeds kleiner te worden. Hij voelt zich momenteel in zijn sas bij Movistar en is door zijn prestaties van de voorbije maanden geen goedkope renner meer.

Hij werd onder meer derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, reed een goede wedstrijd in de Ronde van Vlaanderen en werd veertiende in de E3 Saxo Classic. De komende jaren mogen we van hem zeker nog leuke dingen verwachten.