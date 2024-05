Patrick Lefevere over de triomf van Julian Alaphilippe: "Dat was mijn eerste gedacht"

Na bijna een jaar kon Julian Alaphilippe nog eens zegevieren. Daarmee bewees de ex-wereldkampioen ook aan Patrick Lefevere dat hij er nog altijd staat.

Op zo'n 130 kilometer van de streep ging Julian Alaphilippe op pad met de Italiaan Mirco Maestri. Die onderneming leek kansloos en ploegleider Davide Bramati raadde Alaphilippe dan ook aan om te wachten op de achtervolgers.

De Fransman weigerde en zette door. Ook Patrick Lefevere was verbaasd over de onderneming van Alaphilippe. "'Wat is die nu weer aan het doen?' Dat was mijn eerste gedacht", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Alaphilippe rondde zijn onderneming af en won zo na 346 dagen nog eens. "Dat is Julian", stelt Lefevere. De grote baas had erop aangedrongen dat Alaphilippe de Giro zou rijden, omdat er vaak chaotisch wordt gekoerst.

Blijft Alaphilippe bij Soudal Quick-Step?

De relatie tussen Alaphilippe en Lefevere lijkt weer wat beter te zijn. De voorbije jaren had Lefevere vooral kritiek op de Fransman, omdat hij niet genoeg presteerde voor het stevige contract dat hij heeft bij Soudal Quick-Step.

Of dat nu zal resulteren in een verlengd bedrijf, is echter niet zeker. "De deur is nog altijd open", zegt Lefevere. "Alleen moet het budgettair wel haalbaar zijn. Als er een Franse ploeg opduikt die bereid is om hem zijn huidige salaris verder door te betalen, dan wordt het moeilijk voor ons."