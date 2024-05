Meteen een schot in de roos: Toon Aerts onthult waarom gravelen hem zo goed ligt

Toon Aerts kon slechts drie crossen rijden vorig seizoen, maar heeft nu wel het gravellen ontdekt. Ook daarin zet hij goede resultaten neer.

Crossers of wegrenners met een verleden in de cross die het goed doen in het gravel, het is niet meer nieuw. Gianni Vermeersch werd de eerste wereldkampioen veldrijden, Florian Vermeersch werd vorig jaar tweede.

Ook Wout van Aert waagde zich er vorig jaar aan. Hij won meteen de Houffa Gravel met negen minuten voorsprong, op het WK werd hij door pech terug geslagen. Van Aert moest tevreden zijn met plek acht.

Aerts voelt zich goed in het gravel

Bij Toon Aerts was het gravel ook meteen een schot in de roos. Hij won de Gravel Fondo Limburg, enkele dagen later viel hij als vierde net naast het podium op het Belgisch kampioenschap.

"Het ligt mij inderdaad, maar het is ook de sfeer die ik echt wel graag heb. Ik vind dat heel ontspannen: de dag voordien al naar de locatie gaan, het parcours verkennen, het materiaal in orde zetten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De sfeer samen met de ploegmaats en de begeleiders is heel leuk. En het is toch echt wel minder stresserend dan wegwedstrijden of crossen", stelt Aerts nog.