Eerste Tour in gevaar? Gianni Vermeersch krijgt stevig verdict na val in Antwerp Port Epic

Gianni Vermeersch heeft bij zijn val in de Antwerp Port Epic een breukje opgelopen. Dat heeft zijn ploeg Alpecin-Deceuninck laten weten.

Op iets meer dan 30 kilometer van de streep ging Gianni Vermeersch tegen de grond op een van de gravelstroken in de Antwerp Port Epic. De Belgische kampioen gravel moest opgeven, vooral zijn elleboog was geraakt.

Alpecin-Deceuninck heeft in een update laten weten dat Vermeersch bij zijn val een snee en een kleine breuk in zijn elleboog heeft opgelopen. "Na uitgebreid spoelen en hechten, kreeg Gianni een week relatieve rust voorgeschreven."

Geen Tour-stage voor Vermeersch

"Hij mag op de rollen rijden, maar geen druk zetten op zijn elleboog." Daardoor kan Vermeersch vandaag niet vertrekken op Tour-stage naar La Plagne, waar hij zich zou voorbereiden op een eerste deelname aan de Tour.

Of de start van de Tour op 29 juni in Firenze ook in gevaar komt voor Vermeersch is nog niet duidelijk. Zijn herstel zal moeten uitwijzen of en wanneer Vermeersch weer voluit zal kunnen trainen op de weg.

Vermeersch was opnieuw aan een sterk seizoen bezig. Zo eindigde hij zesde in Parijs-Roubaix, in de proloog en eerste rit van de Ronde van Romandië werd hij zevende en derde. Op 1 mei kroonde hij zich tot Belgisch kampioen gravel.