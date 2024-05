Patrick Lefevere doet boekje open over struikelblok van ex-sponsor Marc Coucke

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere moet geregeld op zoek naar nieuwe hoofdsponsors voor zijn ploeg. En die moeten natuurlijk op de trui passen.

Quick Step-Davitamon, Quick Step-Innergetic, Omega Pharma-Quick Step, Quick Step Floors, Deceuninck-Quick Step, Quick Step-Alpha Vinyl en nu Soudal Quick-Step. De ploeg van Patrick Lefevere heeft al veel namen gehad.

Al die namen van de sponsors moeten natuurlijk ook op een trui komen. Iedere sponsor wil zijn naam natuurlijk zo groot mogelijk hebben. "De totstandkoming van de trui is een tijdsintensief gebeuren", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Patrick Lefevere over Marc Coucke

Lefevere heeft altijd de gewoonte gehad om de trui persoonlijk aan de hoofdsponsors te gaan presenteren en die sponsors ook voor akkoord te laten aftekenen.

"Zo moet niemand zich achteraf tekortgedaan voelen."Dat die sponsors niet altijd overeenkomen over wat de trui betreft, maakt Lefevere duidelijk met een voorbeeld.

Zo kwamen Marc Coucke en Frans De Cock bij Davitamon-Quick Step goed overeen, maar niet over de trui. "Coucke zei letterlijk: 'Vandaag gaan we voor één keer ruzie maken.' Dat was net niet met de meetlat", stelt Lefevere duidelijk.