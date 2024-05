🎥 Biniam Girmay weet eindelijk weer wat winnen is: "Dat belooft!"

Biniam Girmay heeft de Circuit Franco-Belge gewonnen. Het was van 25 januari geleden dat hij nog een koers wist te winnen.

Biniam Girmay won de sprint van een uitgedund peloton. Hij haalde het voor Axel Zingle en Marc Hirschi op een toch wel oplopende finish.

De Eritreeër was duidelijk heel blij met zijn overwinning. “Ik had een supergoed gevoel”, vertelde hij meteen na de finish in het flashinterview. “Daarbij moet ik mijn ploeggenoten bedanken voor het werk dat ze verricht hebben. Deze overwinning doet me heel goed.”

Nochtans zag het er lange tijd naar uit dat de koers niet zou uitdraaien op een sprint. De kopgroep werd pas in de laatste kilometer gegrepen door de achtervolgers.

Al moest Girmay wel zijn ploegmaat Lorena Rota inhalen, die deel uitmaakte van de kopgroep. “Het was goed dat Lorenzo bij de aanvallers zat. Als ploeg hebben we dan ook gewoon heel goed gereden.”

Girmay heeft een moeilijk voorjaar achter de rug, met valpartijen in Dwars door Vlaanderen en recent ook nog in de Giro d’Italia. “Na mijn valpartijen in het voorjaar en in de Giro d’Italia ben ik blij en enorm opgelucht met deze overwinning. De voorbije weken voelde ik me erg goed, dus dat belooft.”

Girmay rijdt zondag nog de Brussels Cycling Classic. Daarna is zijn volgende opdracht de Ronde van Frankrijk.