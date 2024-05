'Dit is de nieuwe naamsponsor voor wielerploeg van Lotto als Dstny afhaakt'

Het ziet er sterk naar uit dat Dstny zal stoppen als sponsor van Lotto Dstny. Al zou er wel al een vervanger op komst zijn.

Dstny heeft het moeilijk met de gang van zaken bij Lotto. De uitlatingen over het toxisch leiderschap van CEO Jannie Haek bij de Nationale Loterij zijn niet in goede aarde gevallen bij Dstny.

Maar er lijkt veel meer aan de hand. De Nationale Loterij zou eveneens niet opgezet zijn met Dstny als naamsponsor. De Nationale Loterij zou volgens sommigen, zo schrijft Het Laatste Nieuws, de enige grote sponsor willen zijn, maar dan moet het serieus in de buidel tasten.

En dat zal normaal niet gebeuren. Daarom is Lotto volgens de krant op zoek naar twee sponsors die om en bij de 3 miljoen euro elk zouden inbrengen. HLN lijkt er zeker van dat telecomoperator Digi de naamsponsor zou worden en Lotto Dstny in de toekomst Lotto Digi zou heten.

Sportsponsoring

Via het West-Vlaamse IT-bedrijf Citymesh heeft Digi een licentie voor mobiel internet gekregen voor ons land. Vanaf deze zomer zou het de concurrentie met Telenet en Proximus aangaan.

Digi is een bedrijf met Roemeense roots. Het heeft om en bij de 24 miljoen klanten in Roemenië, Spanje en Italië. Sportsponsoring is ook geen onbekende voor hen, want ze zijn al shirtsponsor bij voetbalclubs Athletic Bilbao en Rayo Vallecano.

Voorlopig houden beide partijen het opvallend stil over een mogelijke deal. “Ik bevestig formeel dat we met verschillende Belgische sportploegen in gesprek zijn over mogelijke sponsoring, maar op dit moment hebben we met nog geen enkele sportploeg een contract getekend”, zegt topman Jeroen Degadt.