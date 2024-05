Kalender van X2O Badkamers Trofee bekend: goed nieuws over Koppenberg en ook een nieuwe cross

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Golazo heeft als organisator de kalender van de X2O Badkamers Trofee bekendgemaakt.

De Koppenbergcross is opnieuw de opener van de X2O Badkamers Trofee en eindigt met de Brussels Universities Cross. Nieuwkomer is de Rapencross in Lokeren, op 10 november. Er zijn in het totaal 8 manches. De naamsponsor verlengde zijn contract nog minstens tot en met 2028.

In 2024 komt de X2O Badkamers Trofee langs in Hamme voor de Flandriencross (zondag 17 november) en in Herentals voor Herentals Crosst (zaterdag 14 december).

In 2025 zijn er de Grote Prijs Sven Nys in Baal (woensdag 1 januari), de Duinencross in Koksijde (vrijdag 3 januari), op zondag 9 februari de Krawatencross en op zondag 16 februari de Brussels Universities Cross.

“Er werd op voorhand veel gespeculeerd over de nieuwe cyclocrosskalender, maar Golazo is tevreden met de uitkomst. Dit dankzij constructief overleg met de UCI en Belgian Cycling. De X2O Badkamers Trofee is twee zondagen rijker met Lokeren en Hamme”, klinkt het bij de organisatie

“Hamme komt terug op zijn traditionele datum en Lokeren is de nieuwkomer binnen de X2O Trofee. De Koppenbergcross valt net voor het Europees kampioenschap cyclocross in het Spaanse Pontevedra, maar we zijn met de UEC overeengekomen dat zowel de elite vrouwen als de elite mannen op zondag hun EK zullen afwerken. Dit geeft de renners en rensters de mogelijkheid om de Koppenbergcross en het EK te combineren.”