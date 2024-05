Sportdokter vindt ze overbodig, maar: "Zet ze uit de teams en er breekt een revolutie uit"

In hun boek 'Biefstuk in de broek' rekenen Tom Teulingkx en Marc Geenen met enkele zaken in de sport die we allemaal als normaal vinden.

Tom Teulingkx is topsportarts, Marc Geenen wetenschapsjournalist. Samen hebben ze een boek geschreven dat heel wat clichés uit de sportwereld weerlegt. Teulingkx is ook bondsdokter voor de Belgische mountainbikers en krijgt in zijn praktijk onder andere wereldkampioenen Lotte Kopecky over de vloer. Zo ook het nut van sportmassages, iets wat wielrenners massaal graag hebben. “Er zijn vaak meer masseurs mee met wielerploegen dan eender welke andere begeleiders en amateurs snakken naar de weldadigheid ervan, maar neen. Masseren levert eerder een placebo-effect dan dat het een behandeling is”, vertelt Teuglinkx. Geenen vult hem aan dat er geen enkele wetenschappelijke aanduiding is. “Zo onderzocht de British Medical Journal recent, dat al dat kneden voor en na de race nut heeft voor kracht, uithouding of spierherstel.” De massage heeft dan ook maar één nut. “Behalve uit de hectiek van de dag stappen, door een babbel met de kinesist of het uurtje rustig tokkelen op de gsm, wat veel renners doen. Maar haal de masseurs uit de teams, en er breekt gegarandeerd een revolutie uit”, lacht Geenen.