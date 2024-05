Mathieu van der Poel krijgt steun na beslissing die hem zwaar valt: ex-renner zegt waarom hij gelijk heeft

Mathieu van der Poel staat de hele tijd voor belangrijke beslissingen en dan wil je het juiste doen. Dat heeft hij volgens Danny Nelissen wel gedaan met het oog op de Spelen.

Van der Poel heeft aangekondigd dat hij het mountainbiken links laat liggen en volop inzet op de olympische wegrit. Tijdens de podcast voor de Launch Party van het nieuwe RIDE Magazine laat Danny Nelissen blijken dat hij dat een goede keuze vindt. De ex-renner schaart zich dus helemaal achter Mathieu van der Poel.

"Je moet op dat moment gewoon kiezen. Nu is hij zo ver dat hij weet dat hij die keuze moet maken", stelt de ex-winnaar van de Schaal Sels vast. "Het zijn twee toch echt verschillende inspanningen. Het is ook een andere fiets." Bovendien is er volgens hem nog een andere zaak waar het sowieso rekening mee houden is.

Ook Van der Poel doet niet zomaar een 'dubbel'

"Het niveau in het mountainbiken is ook wel zo hoog dat je niet zomaar even een dubbeltje doet, ook niet als je Mathieu bent. Olympisch kampioen is iets wat ie nog mist op zijn palmares. Zo veel kansen voor een olympische titel krijg je niet." Best dus om elke kans te grijpen, ook die in het thuisland van zijn opa.

"Ik denk dat hij een hele mooie keuze gemaakt heeft. Als dit niet lukt, dan lukt het ook op een andere manier niet", beweert Nelissen dat Van der Poel sowieso geen spijt moet hebben.