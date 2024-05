Remco Evenepoel vuurt stevige waarschuwing af op de tegenstand én pakt ook uit met een prachtig compliment

De tegenstand staat maar beter op scherp, want Remco Evenepoel is weer op komst. En een gewaarschuwd man is er twee waard.

De waarschuwing voor de concurrentie van Remco Evenepoel in de Dauphiné zit 'm in het feit dat de Belgische kampioen daar met absoluut topmateriaal aan de start zal verschijnen. Dat heeft Evenepoel ook duidelijk gemaakt in zijn Instagram Stories. Hij heeft het op dit social mediakanaal zelfs over een 'nieuw beest'.

Een nieuw beest van Specialized: het gaat dus over een nieuwe fiets. Remco Evenepoel zal zijn terugkeer in het peloton maken op een gloednieuwe koersfiets en heeft er ook al enkele foto's van gedeeld. Met enkele emoji's laat Evenepoel ook verstaan dat hij het helemaal ziet zitten om er op dit nieuwe tuig weer vol tegenaan te gaan.

Remco Evenepoel looft perfectionist

Daar houdt de reclame nog niet op. Evenepoel heeft ook nog een filmpje gedeeld waarin te zien is hoe Nicolas Coosemans die fiets in mekaar zet. Dat is de Technical & Development Manager bij Soudal Quick-Step. Die zal er dus voor zorgen dat elk detail helemaal goed zit, precies zoals de kopman van de ploeg het wil.

Evenepoel spaart zijn lof dan ook niet voor deze man die achter de schermen belangrijk werk levert. "Nicolas Coosemans aka de perfectionist", zet Evenepoel hem even in de schijnwerpers.