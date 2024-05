Wout van Aert is bepaald gebied nog lang niet beu en pakt het kort na mekaar aan op gelijkaardige manier

Elke dag een beetje beter worden is waar Wout van Aert nu op hoopt. Het is duidelijk in welke gebieden dat moet gebeuren.

Dan hebben we het niet over bepaalde facetten van het wielrennen, wel over geografische gebieden. De eerste stapjes in zijn terugkeer zette Wout van Aert in het hoge Noorden, met een deelname aan de Ronde van Noorwegen. Die rittenkoers bezorgde hem zijn eerste vier koersdagen na een afwezigheid van bijna twee maanden.

Na afloop van deze wedstrijd keerde Wout van Aert huiswaarts, maar dat betekent niet dat hij bij de pakken blijft zitten. Integendeel. Het is nu de provincie Antwerpen die aan de beurt is. Met zijn training van woensdag tekende de renner van Visma-Lease a Bike op de kaart op zijn Strava-account het figuurtje van een kangoeroe.

Wout van Aert zoekt de fun

Kwestie van in alles een beetje de fun te zoeken. Het ging om een trainingstocht van 122 kilometer die onder meer in Mechelen passeerde. Goed voor 288 hoogtemeters en iets meer dan 3 en een half uur op de fiets. Een dag later zette Wout van Aert een heel erg gelijkaardige training neer, blijkt ook opnieuw op Strava.

Wout van Aert blijft voorlopig in de Antwerpse provincie rondtoeren. Wie hem wil spotten, weet dus ongeveer waar hij moet zijn. Dit keer kwam hij in de buurt van Mechelen, maar liet hij de stad aan de Dijle wel links liggen. Wel heeft hij een doortocht gemaakt in Antwerpen zelf. "Random routing", schrijft hij bij zijn rit.

Gelijkaardige trainingen voor Van Aert

Zijn training van donderdag leek heel erg veel op die van woensdag. Met een afstand van 125,4 kilometer, een totaal van 316 meter en een op de fiets gespendeerde tijd van 3 uur, 32 minuten en 28 seconden, zijn de gegevens van de rit nagenoeg dezelfde als die van de dag voordien.