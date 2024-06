📷 Héérlijk beeld wekt de indruk dat Evenepoel en Landa wel héél ontspannen toeleven naar cruciale periode

Het is altijd best om ontspannen naar een doel toe te kunnen leven. Evenepoel en Landa nemen dat wel heel letterlijk.

Zo laten ze het bij Soudal Quick-Step alleszins uitschijnen. Zoals bekend is Wout beel de ploegfotograaf en zorgt die voor de mooiste kiekjes doorheen het jaar. En het moet gezegd: hij heeft een waar kunststukje afgeleverd. En dat met Remco Evenepoel en Mikel Landa in de hoofdrol, terwijl ze er niet veel voor moeten doen.

Het enige dat ze moesten doen, is neerliggen op matrassen van Manifattura Falomo, het Italiaanse bedrijf van matrassen, kussens en bedden waar Soudal Quick-Step een samenwerking mee heeft lopen. Het is dus een ludieke manier voor de wielerformatie om die samenwerking eens in de schijnwerpers te zetten.

Soudal Quick-Step zet samenwerking in de kijker

Op de foto liggen Mikel Landa en Remco Evenepoel neer met de ogen dicht. Landa in de houding die je zou verwachten. Evenepoel ligt dan weer in de omgekeerde, met zijn kussen aan de andere kant van de matras en ook nog eentje naast zich. Het ideale beeld voor het social mediateam van de ploeg om op een avond te posten.

Have a good night, everyone 😴



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/uXcYGkADDw — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 31, 2024

Die kans hebben ze vrijdagavond niet laten liggen. "Goedenacht iedereen", staat erbij geschreven. Het is ergens ook ironisch dat Landa en Evenepoel zo een erg relaxte mindset wordt toegewezen. De komende weken is eigenlijk de periode van het jaar waar ze hun zinnen hebben op gezet, er staat dus wel druk op de ketel.

Moment van de waarheid voor Landa en Evenepoel

Mikel Landa is naar de ploeg gehaald om zich te ontpoppen voor Remco Evenepoel in de Tour de France. Een belangrijk deel van de voorbereiding zal dus in de Dauphiné liggen. Aan Landa om te tonen dat hij inderdaad die belangrijke pion kan zijn, aan Evenepoel om te bewijzen dat hij kan strijden tegen de besten in de Tour.