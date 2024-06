Remco Evenepoel, zijn rivalen en nog vele andere capabele Belgen: dit gaat het nieuwe verhaal worden in de koers

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De koerswereld zal weldra in de ban zijn van hoe Remco Evenepoel tegen zijn rivalen standhoudt. Dat is wat grotendeels de Dauphiné zal bezighouden, al zijn er nog tal van andere landgenoten die daar de kans krijgen om hun kunnen te tonen.

Op zondag 2 juni is het eindelijk zover: dan maakt Remco Evenepoel zijn comeback na zijn val in het Baskenland. Tot en met 9 juni zal hij het beste van zichzelf geven, in een koers die moet aanwijzen hoe ver hij al staat met het oog op de Tour. Zolang hij geen tekenen van conditionele achterstand vertoont, zal het goed zijn.

Op Pogacar en Vingegaard na tekenen ook een resem andere ronderenners present. Kuss, Jorgenson, Ayuso, Roglic, Geoghegan Hart, Tiberi, Gaudu, Guillaume Martin zijn allemaal bekende namen die zich zullen trachten te bewijzen. Want iedereen wil natuurlijk wel die opsteker voor de toekomst, zeker zij die naar de Tour trekken.

Meer dan enkel Remco Evenepoel

Het hoeft niet alleen te gaan om Evenepoel die tegen andere klassementsmannen strijdt. Er zijn ook tal van Belgen die belangrijk werk leveren voor de kopmannen of ook zelf een gooi kunnen doen naar een ritzege. Benoot, Wellens, Van Wilder, De Plus, Goossens, Vandenabeele en Teuns kunnen deze Dauphiné ook kleur geven.

Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst voor de Dauphiné. Op één dag van de start van de rittenkoers worden er geen grote wijzigingen meer verwacht.