Aanwezigheid Remco Evenepoel betekent enorm veel voor andere jongeling bij Soudal Quick-Step

We zouden zelf bijna vergeten dat Remco Evenepoel ook nog jong is. Bij Soudal Quick-Step is hij wel een absolute sterkhouder. Zo ver staat Antoine Huby nog niet, maar voor de Fransman is het wel een heuse ervaring om nu aan de zijde van Evenepoel te koersen.

Wat valt er te zeggen over Antoine Huby? Amper 23, neoprof en als ploegmaat van Evenepoel deelnemer aan de Dauphiné. "Dit is nieuw voor mij. Het is mijn eerste koers met Remco Evenepoel. We zijn hier met een heel sterke ploeg, dat geeft goesting om maximaal te pushen", vertelde Huby voor de openingsrit aan Direct Vélo.

De youngster geeft zo aan dat het voor hem wel wat teweeg brengt, koersen aan de zijde van Remco Evenepoel. "De druk is misschien iets anders, maar het is iets waar ik van weet dat ik er goed mee omga. Ik voel die druk dus niet echt. Ik heb gewoon goesting om het goed te doen en me de hele week te amuseren."

De druk is iets anders aan de zijde van Remco Evenepoel

Voor hem persoonlijk is het een positief signaal om nu al te kunnen meedoen aan een belangrijke koers als de Dauphiné. "Dat de ploeg me hier naartoe stuurt, geeft me vertrouwen en doet me plezier. Ik ga het maximum doen om de ploeg te helpen zodat we met iedereen een mooie week meemaken."

Overigens was het aanvankelijk niet zo uitgetekend. "Oorspronkelijk was het plan dat ik naar de Ronde van Zwitserland zou gaan, maar dit bewijst dat alles kan veranderen. Of dat goed is of niet? Voor mij is het hetzelfde, het blijft een koers. Ik sta in alle koersen aan de start om het maximum te geven."